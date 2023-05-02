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Лесненко Леонид Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лесненко
Имя
Леонид
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
29 январь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 300
Источник
Скан
Оригинальная запись
88547. ЛѢСНЕНКО, ЛЕОНИДЪ ВАСИЛЬевъ. Мщ. г. Николаево, Херсон. г., 18 л., рд. въ с. Старой-Синявѣ, Литин. у.; — Одесск. С. П., 54, 3 п. 57, 1 ч. 104 и 1 ч. 132 Угол. У., крѣп. 8 м. Исп. 29 Янв. 908.

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