Демьяненко Ефим Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демьяненко
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3820. ДЕМЬЯНЕНКО ЕФИМ ИВАНОВИЧ, 24 л., Екатеринославск. г., Павлоградск. у., Михайловск. в., с. Весела. Рожа. Н. С. з уч. Татарск. у. Ст. ст. 180, 189, лиш. св. 5 л. Исп. 3 июля 923.
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