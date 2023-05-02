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Демьяненко Ефим Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демьяненко
Имя
Ефим
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3820. ДЕМЬЯНЕНКО ЕФИМ ИВАНОВИЧ, 24 л., Екатеринославск. г., Павлоградск. у., Михайловск. в., с. Весела. Рожа. Н. С. з уч. Татарск. у. Ст. ст. 180, 189, лиш. св. 5 л. Исп. 3 июля 923.

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