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Пономарев Петр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономарев
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
08 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 285
Источник
Скан
Оригинальная запись
10551. Пономарев Петр Васильевич, 22 л., Пермск. окр., Ильинск. р., д. Фокиной. Н. С. 13 уч. Пермск. окр. Ст. 113, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 8 янв. 926.

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