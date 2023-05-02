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Никитин Павел Митрофанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Павел
Отчество
Митрофанович
Дата исполнения приговора
11 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 159
Источник
Скан
Оригинальная запись
5077. Никитин Павел Митрофанович, 19 л. Гр. Калужск. у., Интернациональн. в. (6ыв. Слядневск.) д. Тарбеева; — М. Н. С 4 уч. Калужск. у. Случайн. убийство, лиш. св. 3 г., но по постан. 6 Всер. Съезда Съезда Сов. мак. сокращ. до 2 л. Исп. 11 февр. 919.

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