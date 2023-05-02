Махров Егор Евсеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Махров
- Имя
- Егор
- Отчество
- Евсеев
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33568. МАХРОВЪ, ЕГОРЪ ЕВСѢЕВЪ. К. Одоев. у., Покровск. в., д. Ждановки, 48 л.; — Тульск. О. С. (въ 5 р.), 10 п. 129, 152, 2 ч. 1647 и 1 ч. 1635 У., по совок. съ приг. сего С. отъ 8 Февр. 905 г;, и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. и 4 м. Исп. 16 Марта 905. | 900 99003 1647 У. | 94 79915 170¹ М. | 98 57048 170¹ М. | 92 78703 170¹ М.
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