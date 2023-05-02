Абуталыбова Зяйняпа
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абуталыбова
- Имя
- Зяйняпа
- Дата исполнения приговора
- 02 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129269. АБУТАЛЫБОВА, ЗЯЙНЯПА. К. Васильск. у., в. и с. Татарскаго-Маклакова, 47 л.; — Нижегород. О. С. 29 Мая 909, 149, 13 и 1642 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 3 г. Исп. 2 Сент. 909.
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