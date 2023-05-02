Чигин Иван Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чигин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11739. ЧИГИН, ИВАН ГАВРИЛОВИЧ, 32 л. Гр. Спасск. у., Рязанск. г., Пелеговск. в., с. Тимошкина; — Н. С. 7 отд. 1 Гор. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. условно.
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