Алпатов Дмитрий Козьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алпатов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Козьмин
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44831. АЛПАТОВЪ, ДМИТРІЙ КОЗЬМИНЪ. К. Мещов. у., Барятинск. в., д. Домашевки, 20 л.; — Москов. О. С. (въ 6 р.), 4 п. 134, 140 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 1 Марта 905. | 903 19351 1655 У. | 97 40171 169 М. | 901 17262 1655 У. | 97 15222 169 М. | 900 50397 1655 У.
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