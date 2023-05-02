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Затирка Евсевий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Затирка
Имя
Евсевий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
46856. ЗАТИРКА, ЕВСЕВІЙ ИВАНОВЪ (онъ же Хоменко). К. Каневск. у., Ольховецк. в. и с., 22 л.; — Кіевск. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 149 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 17 Мая 905. | 901 59868 154 М.

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