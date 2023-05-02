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Цыбина Юлия Гавриловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыбина
Имя
Юлия
Отчество
Гавриловна
Дата исполнения приговора
24 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
13209. Цыбина Юлия Гавриловна (она же Корт Юлия Николаевна), 26 л., Кингисеппск. у., с. Ополье. Н. С. по дел. о самог. г. Ленинграда. Ст. 140 6, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 24 июня 926.

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