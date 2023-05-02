Цыбина Юлия Гавриловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыбина
- Имя
- Юлия
- Отчество
- Гавриловна
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13209. Цыбина Юлия Гавриловна (она же Корт Юлия Николаевна), 26 л., Кингисеппск. у., с. Ополье. Н. С. по дел. о самог. г. Ленинграда. Ст. 140 6, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 24 июня 926.
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