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Жестков Алексей Акакьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жестков
Имя
Алексей
Отчество
Акакьевич
Дата исполнения приговора
11 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
4630. ЖЕСТКОВ АЛЕКСЕЙ АКАКЬЕВИЧ, 21 г., г. Уральска. Н. С. 2 уч. г. Уральска. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 11 июля 923.

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