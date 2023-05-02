Этнер Нут Вельевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Этнер
- Имя
- Нут
- Отчество
- Вельевич
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 373
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12374. ЭТНЕР, НУТ ВЕЛЬЕВИЧ, 33 л. Гр. г. Лодзи; — Р. В. Т. при 26 бриг. В. ВОХР г. Тулы. Наруш. устава гарн. службы, лиш. св. 6 м. Исп. 30 июня 920.
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