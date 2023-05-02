Науленко Яков Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Науленко
- Имя
- Яков
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17481. НАУЛЕНКО, ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ, 28 л. Гр. Сычевск. у., Субботниковск. в., д. Кузминки; — Н. С. Невск. р. 2 отд. г. Петрограда. Неостор. езда на автомоб., лиш. св. 1 г. Исп. 9 июля 920.
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