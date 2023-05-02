Фомина Василиса Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомина
- Имя
- Василиса
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 564
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96225. ФОМИНА, ВАСИЛИСА ПЕТРОВА. К. Стародуб. у. и в., с. Печениковъ, 19 л.; — Г. С. 2 уч. г. Стародуба, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Мая 908.
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