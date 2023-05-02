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Шершевицкий Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шершевицкий
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
06 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 370
Источник
Скан
Оригинальная запись
13668. Шершевицкий Николай Николаевич, 50 л., Смоленск. г., г. Рославля. Смоленск. Губсуд. Ст. 67, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 6 мая 926.

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