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Степанов Александр Евгеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степанов
Имя
Александр
Отчество
Евгеньевич
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
29179. СТЕПАНОВ, АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, 30 л. Гр. г. Моршанска; — Н. С. 1 уч. Олонецк. у. Должн. прест., лиш. св. 1½ г., с лиш. пр. 2 г. Исп. 7 окт. 920.

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