Щулькин Михаил Корнеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щулькин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Корнеевич
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 372
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12356. ЩУЛЬКИН, МИХАИЛ КОРНЕЕВИЧ, 18 л. Гр. Омск. у., Усовск. в. и м.; — П. С. при Запсибвоенокр. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 30 июни 920.
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