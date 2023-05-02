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Дьячков Семен Титович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дьячков
Имя
Семен
Отчество
Титович
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4237. ДЬЯЧКОВ СЕМЕН ТИТОВИЧ, 19 л., Щегловск. у., Титовск. в. и с. Н. С. 3 уч. Щегловск. у. Ст. 150, лиш. св. 1½ г. Исп. 16 ноября 923.

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