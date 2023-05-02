Агапов Дмитрий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агапов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34. АГАПОВ, ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, 47 л. Гр. г. Тулы, рд. Тульск. у., Хрущевск. в., в с. Яковлевском; — М. Н. С. 2 уч. г. Тулы. Кража, лиш. св. 5 м., с зач. 5 м. пр. з. Исп. 17 февр. 919.
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