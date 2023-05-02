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Зырянов Григорий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зырянов
Имя
Григорий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
02 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5062. ЗЫРЯНОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 18 л., г. Омска. Н. С. 6 уч. Омска. Ст. 180, лиш. св. 1 г. 2 м. Исп. 2 июля 923.

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