Журавлев Иван Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журавлев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15032. ЖУРАВЛЕВ, ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 44 л. Гр. Шадринск. у., Далматовск. в., с. Черный Яр; — Н. С. 9 уч. Шадринск. у. Убийство, лиш. св. 5 л., с лиш. пр. 1 г., по амн. нак. зам. пр. р. 5 л. Исп. 3 апр. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.