Дианов Георгий Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дианов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3905. ДИАНОВ ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВИЧ, 30 л., Бузулукск. у., Сорочинск. в. и с. Н. С. 6 уч. Бузулукск. у Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 29 янв. 923.
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