Бахарев Петр Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бахарев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 447. Бахарев Петр Кузьмич, 26 л., Курск. г. Дальне-Восточн. Крайсуд. Ст. ст. 3 ч. 97, 1 ч. 98, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 27/ХІ—26.
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