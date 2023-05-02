Орлов Николай Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орлов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85746. ОРЛОВЪ, НИКОЛАЙ СЕРГѢЕВЪ, 17 л. Мщ. г. Ростова (н/Д.), рд. въ. г. Нахичевани; — Ростовск. (н/Д.) О. С., 28 Апр. 911, 140 и 1 ч. 1643 У., тюр. 8 м. Исп. 2 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 22912, кот. пост. по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 908 г. № 63397.
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