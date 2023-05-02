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Чернов Леонид Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернов
Имя
Леонид
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
7988. ЧЕРНОВ, ЛЕОНИД ДАНИЛОВИЧ, 22 л., Гр. г. Друйска,; Н. С. 3 уч. г. Самары, Мошеннич., лиш. св. 1 г., Исп. 24 окт. 919.

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