Блинков Сергей Нефедович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блинков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Нефедович
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13312. БЛИНКОВ, СЕРГЕЙ НЕФЕДОВИЧ, 47 л. Гр. Пронск. у., Соболевск. в., д. Бревны; — Н. С. Замоскворецк. р. Серпуховско-Донск. отд. г. Москвы. Варка самог., лиш. св. 3 г. Исп. 26 марта 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.