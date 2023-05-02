Маевский Антон Войцехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маевский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Войцехов
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 304
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88658. МАЕВСКІЙ, АНТОНЪ ВОЙЦѢховъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Козеницк. у., пос. Рычиволъ, 35 л.; — Радомск. О. С., 134, 135, 152 и 3 ч. 1655 У., по отб. наказ. по приг., напеч. въ 901 г. № 67614 и по сов. съ приг. сего С., отъ 28 Мая 907 г., арест. отд. 2½ г. Исп. 28 Нояб. 907.| 905 5210 169 М. | 900 98031 1647 У.| 901 67614 309 и 1655 У. | 96 42664 170 М.
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