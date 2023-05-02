Батура Даниил Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батура
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129920. БАТУРА, ДАНІИЛЪ АЛЕКСАНДровъ. К. Могилев. у., Копайгородск. в., с. Обухова, 22 л.; — М. С. 4 уч. Могилев. окр., Подольск. г., 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 15 Мая 909.
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