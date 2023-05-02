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Батура Даниил Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Батура
Имя
Даниил
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
15 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
129920. БАТУРА, ДАНІИЛЪ АЛЕКСАНДровъ. К. Могилев. у., Копайгородск. в., с. Обухова, 22 л.; — М. С. 4 уч. Могилев. окр., Подольск. г., 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 15 Мая 909.

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