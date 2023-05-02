Ладус Монака Антоновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ладус
- Имя
- Монака
- Отчество
- Антоновна
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7849. ЛАДУС МОНАКА АНТОНОВНА, 28 л., Режицк. у., Розелюнск. в., д. Ладусы. Н. С. 14 отд. б. г. Петрограда. Ст. ст. 114, 180 п. «б» и 222, лиш. св. 2 г. Исп. 2 окт. 923.
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