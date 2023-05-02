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Ладус Монака Антоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ладус
Имя
Монака
Отчество
Антоновна
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7849. ЛАДУС МОНАКА АНТОНОВНА, 28 л., Режицк. у., Розелюнск. в., д. Ладусы. Н. С. 14 отд. б. г. Петрограда. Ст. ст. 114, 180 п. «б» и 222, лиш. св. 2 г. Исп. 2 окт. 923.

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