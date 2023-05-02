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Дубовиков Яков Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубовиков
Имя
Яков
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
4133. ДУБОВИКОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 28 л., Кунгурск. у., Пазовск. в., д. Осипово. Пермск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 1½ г. Исп. 18 дек. 923.

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