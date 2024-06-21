Засорнова Мария Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗасорнова Мария Сергеева

Засорнова Мария Сергеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Засорнова
Имя
Мария
Отчество
Сергеева
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
33689. ЗАСОРНОВА, МАРІЯ СЕРГѢЕВА. Лиш. ос. пр. изъ к. Муромск. у., Дубровск. в., с. Талызина, 28 л., рд. въ г. Муромѣ; — Владимірск. О. С., 114, 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 17 Дек. 907. | 905 2986 1655 У., по совок. съ приг., напеч. въ 904 г. № 22420. | 902 95503 170 М. | 901 66080 169 М. | 95 32138 172 М. | 94 25995 169 М. | 92 12055 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close