Кулагин Гавриил Сидорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кулагин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Сидорович
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7492. КУЛАГИН ГАВРИИЛ СИДОРОВИЧ, 27 л., Бронницк. у., Троицко-Лобановск. в., д. М.-Ивановской. Н. С. Кр.-Пресненск. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. Исп. 18 июля 923.
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