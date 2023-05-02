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Романов Николай Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романов
Имя
Николай
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
05 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8321. РОМАНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Тамбовск. у., Б. Новиковск. в , д. Бабино. Н. С. 2 р. Тамбовск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 5 июня 923.

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