Ширшов Дмитрий Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ширшов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8246. ШИРШОВ, ДМИТРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 23 л. Гр. Богородск. у., Ямкинск. в.; - Н. С. Яузск. уч. г. Москвы. Нанесен. раны, лиш. св. 1 г. Исп. 28 апр. 919.
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