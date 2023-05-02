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Ширшов Дмитрий Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ширшов
Имя
Дмитрий
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
28 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
8246. ШИРШОВ, ДМИТРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 23 л. Гр. Богородск. у., Ямкинск. в.; - Н. С. Яузск. уч. г. Москвы. Нанесен. раны, лиш. св. 1 г. Исп. 28 апр. 919.

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