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Новиков Кузьма Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новиков
Имя
Кузьма
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
10 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
27229. НОВИКОВ, КУЗЬМА ФЕДОРОВИЧ, 38 л. Гр. Юрьев-Польск. у., Симск. в., д. Петрятково; — Н. С. Сокольническ. р. 1 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 10 мая 920.

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