Бережной Никифор Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бережной
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130020. БЕРЕЖНОЙ, НИКИФОРЪ Дмитріевъ. Мщ. г. Ростова (н/Д.), 50 л.; — Ростовск. (н/Д.) С. М. С. 7 Окт. 909, 7 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.