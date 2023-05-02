Фиолетов Виктор Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фиолетов
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 369
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12663. ФИОЛЕТОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 24 л., Тамбовск. г., г. Липецка. Н. С. 1 уч. Липецк. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 14/ІІ—23.
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