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Немчинов Всеволод Леонидович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Немчинов
Имя
Всеволод
Отчество
Леонидович
Дата исполнения приговора
03 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
5025. Немчинов Всеволод Леонидович, 27 л. Гр. Мещовск. у., с. Борутино, рд. в Г. Москве; — Калужск. Ревтриб. Саботаж, лиш. св. 1 г. Исп. 3 июня 919.

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