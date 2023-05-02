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Ахунзянов Шакирзян

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахунзянов
Имя
Шакирзян
Дата исполнения приговора
07 январь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
381. АХУНЗЯНОВ, ШАКИРЗЯН, 62 л. Гр. Казанск. у.. Кармышск. в., д. Верхней Карсы; — Н. С. 6 уч. Казанск. у. Неупл. чрезв. нал., лиш. св. 5 л. Исп. 7 янв. 919.

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