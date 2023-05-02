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Волков Никита Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Никита
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
36755. ВОЛКОВЪ, НИКИТА СЕМЕНОВЪ. К. Козловск. у., Вишневск. в. и с., 21 г.; — Тамбовск. О. С., 149, 1452, 13, 3 и 4 п. 1452 У., каторж. раб. 18 л. Исп. 14 нв. 909. | 906 27347 1647 У.

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