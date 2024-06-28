Халюева Прасковья Филиппова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Халюева
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Филиппова
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 318
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46342. ХАЛЮЕВА, ПРАСКОВЬЯ ФИЛИПпова (она же Халуй). К. Городокск. у., Руднянск. в., д. Раинъ, 26 л.; — З. Н. 3 уч. Городокск. у., 172 М. (ук. рыв.), тюр. 3 м. Исп. 20 Апр. 907. | 905 71435 172 М.
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