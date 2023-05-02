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Дубцо Вяков Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубцо
Имя
Вяков
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4142. ДУБЦО ВЯКОВ КУЗЬМИЧ, 30 л., Тюкалинск. у., Саргатск. в., д. Сибирские-Саргатки. Омск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. п пор. пр. 5 л. Исп. 12 ноября 923.

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