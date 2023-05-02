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Дукальтенко Никита Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дукальтенко
Имя
Никита
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
17 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4182. ДУКАЛЬТЕНКО НИКИТА ПАВЛОВИЧ, 38 л., Екатеринославск. у., Славяно-Сербск. у., Беловск. в., д. Устино. В. Т. Триб. южн. окр. пут. сообщ. Ст. ст. 116, 186, лиш. св. 4 г. Исп. 17 июня 923.

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