Ермишин Александр Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермишин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 14 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145737. ЕРМИШИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ ГЕрасимовъ. К. изъ сс.-п. Ишимск. у., Боровск. в., д. Тимохиной, 64 л., рд. Рязанск. у., въ с. Кузьминскомъ; — М. С. 5 уч. Ишимск. у. 13 Нояб. 909, 169, 8 п. 170 и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 14 Нояб. 909. | 7 Марта 909 г. М. С. 5 уч. Ишимск у., 169 М. — тюр. 3 м. | 900 45489 313 У. | 96 58963 313 У. | 99 83514 169 М. | 82 30209 1647 У. | 97 60908 975 У. и 169 М.
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