Хиршман Янкель-Нохим Давидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хиршман
- Имя
- Янкель-Нохим
- Отчество
- Давидов
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 266
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36499. ХИРШМАНЪ, ЯНКЕЛЬ-НОХИМЪ (Яковъ) Давидовъ (онъ же Гиршманъ). Мщ. г. Василькова, 21 г., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіевск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 4 Янв. 905. | 902 92398 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. №№ 27895, 1791 и 901 г. № 46740. | 900 55500 287 У. | 97 65616 172 М. | 900 14982 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 9572.
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