Губанов Владимир Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Губанов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46321. ГУБАНОВЪ, ВЛАДИМІРЪ Николаевъ. Лиш. ос. пр. изъ ищ. г. Гжатска, 24 л., рд. въ г. Москвѣ; — Смоленск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 23 Мая 905. | 903 2068 1655 У. | 900 78358 169 М. | 901 53700 169 М.
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