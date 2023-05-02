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Губанов Владимир Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Губанов
Имя
Владимир
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
46321. ГУБАНОВЪ, ВЛАДИМІРЪ Николаевъ. Лиш. ос. пр. изъ ищ. г. Гжатска, 24 л., рд. въ г. Москвѣ; — Смоленск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 23 Мая 905. | 903 2068 1655 У. | 900 78358 169 М. | 901 53700 169 М.

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