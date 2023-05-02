Анисимов Павел Зиновьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анисимов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Зиновьев
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129541. Анисимовъ, павелъ зиновьевъ. К. Канск. у., Агинск. в., с. У Норскаго, 34 л.; — Иркутск. С. П., 149, 152, 2 и 3 ч. 1455 У., арест. отд. 6 л. Исп. 24 Авг. 909.
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