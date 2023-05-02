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Анисимов Павел Зиновьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анисимов
Имя
Павел
Отчество
Зиновьев
Дата исполнения приговора
24 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
129541. Анисимовъ, павелъ зиновьевъ. К. Канск. у., Агинск. в., с. У Норскаго, 34 л.; — Иркутск. С. П., 149, 152, 2 и 3 ч. 1455 У., арест. отд. 6 л. Исп. 24 Авг. 909.

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