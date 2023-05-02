Завьялов Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялов Михаил Яковлевич

Завьялов Михаил Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Завьялов
Имя
Михаил
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
24 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
3306. ЗАВЬЯЛОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 25 л., Вышневолоцк. у., Заборовск. в., д. Сорочье. Н. С. 16 отд. г. Ленинграда. Ст. 182, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24/Ѵ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close