Козловский Егор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозловский Егор Николаевич

Козловский Егор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козловский
Имя
Егор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
26 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6186. КОЗЛОВСКИЙ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ, 19 л., Н.-Николаевск. у., Верх-Ирменевск. в., Н. С. 4 уч. г. Барнаула, Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г., Исп. 26 апр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.