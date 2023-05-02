Баламут Порфирий Калинников
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баламут
- Имя
- Порфирий
- Отчество
- Калинников
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45076. БАЛАМУТЪ, ПОРФИРІЙ (ПРОХОРЪ) Калинниковъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Черкассъ. у., в. и м. Ротмистровки, 26 л.; — Кіевск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 23 Мая 905. | 902 39922 1655 У. | 98 34855 169 М. | 99 71638 1655 У. | 97 33925 169 М.
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